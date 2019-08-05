«С больной головы на здоровую»

Интернет-провайдеры отреагировали на заявление жилищного комитета Петербурга о том, что им придется за свой счет устанавливать сигнализации на крышах для борьбы с нелегальными экскурсиями. Опрошенные “Ъ” участники рынка с этим не согласны и считают, что финансировать подобные предприятия должен город или управляющие компании. Эксперты отмечают, что если администрация продавит свою инициативу, то могут следом заставить провайдеров выполнять за свой счет другие важные для города проекты.

По данным жилищного комитета, на сегодня в Петербурге насчитывается около 169 домов, где проводятся незаконные экскурсии на крышах. Эти дома расположены в центральных районах города. «Управляющие организации устанавливали взломостойкие двери, врезные замки и дополнительное укрепление, однако в ряде случаев даже такие меры не помогали. Нарушители срывали двери с петель, вырезали замки»,— говорят в жилищном комитете. Одним из эффективных способов борьбы с наиболее проблемными адресами, по мнению специалистов комитета, станет установка на чердаках сигнализации. Ранее против нелегальных экскурсий по крышам выступил врио губернатора Александр Беглов. По его словам, это, прежде всего, большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов, так как на крышах возникают протечки.

В жилищном комитете отметили, что в 14 домах сигнализации уже установлены за счет собственных средств управляющих компаний (УК), а по 25 адресам в Центральном районе достигнуты договоренности по установке с интернет-провайдерами, операторами кабельного телевидения, сотовыми операторами, чья аппаратура установлена на чердаках. «Организации согласились установить сигнализации за свой счет, так как часто во время проведения незаконных экскурсий их оборудование повреждается или похищается»,— говорят в жилкоме. На оставшихся адресах в ближайшее время также планируется установить сигнализацию, в основном за счет провайдеров или телефонных компаний.

Опрошенные “Ъ” участники рынка инициативу жилкома не поддержали. «Мне кажется, что это странная и неоднозначная история, которая характеризуется фразой "с больной головы на здоровую",— говорит гендиректор ОБИТ Андрей Гук. — Проблема нелегальных экскурсий и проникновения на чердаки целиком лежит на УК, но ее почему-то хотят переложить на операторов. Провайдеры несут ответственность за оборудование, расположенное в доме, но никак не за сами помещения и их охрану». Господин Гук допускает вариант, когда одна управляющая компания точечно может договориться с провайдером об установке сигнализации или видеонаблюдения на чердаке. «Но такие случаи единичны. Делать из них правило для всех провайдеров — это фарс»,— отмечает он.

«Мы таких предложений от УК не получали. При этом подобная практика вполне нормальна и сложилась много лет назад. Провайдеры берутся за организацию видеонаблюдения, систем контроля доступа или сигнализации в обмен на право работать на доме или на скидки за размещение оборудования связи на территории здания»,— говорит гендиректор «Комфортел» Дмитрий Петров. По его словам, с точки зрения правовой это зачастую принуждение к сделке, а в «понятийном» смысле стало нормой и поэтому не является чем-то новым для участников рынка связи. «На мой взгляд, системы безопасности должны ставиться и обслуживаться теми сторонами, которые заинтересованы в конечном результате. Городу надо остановить оказание незаконных экскурсионных услуг — значит, надо выделить средства, поставить камеры и системы сигнализации за счет бюджета и сигнализировать в ближайшие ОВД. А перекладывать эти расходы на плечи УК, ЖКС или провайдеров, на наш взгляд, и незаконно, и неэффективно»,— говорит гендиректор «Комфортел».

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что если городские власти продавят свою инициативу с сигнализациями за счет провайдеров, то дело может не ограничиться 169 адресами и только установкой этого оборудования. «Чиновники могут следом заставить провайдеров принудительно и за свой счет переносить воздушные линии под землю для проекта "Чистое небо", который в Петербурге долгое время не получается реализовать»,— предполагает эксперт.

Алексей Кириченко