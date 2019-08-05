Жена президента Сирии сообщила о победе над раковым заболеванием

Жена сирийского президента Асма Асад объявила, что смогла излечиться от рака. Злокачественная опухоль молочной железы была обнаружена год назад на ранней стадии, в январе была проведена операция по ее удалению.

«Ваши чувства и поддержка, все, что вы сделали, очень важно. Я хочу поблагодарить каждого сирийца, который поддерживал меня, хочу от всего сердца пожелать выздоровления каждому больному, будь эта рак или любое другое заболевание, и, конечно, хочу пожелать мира и процветания нашего сирийского государства с божьей помощью»,— приводит слова госпожи Асад пресс-служба президентского дворца САР.

Асма Асад родилась и получила образование в Великобритании. Она обладает британским и сирийским гражданством. У супругов Асад трое детей — дочь Зейн и сыновья Хафез и Карим.