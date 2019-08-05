Роспотребнадзор рассказал, как выбирать арбузы и дыни

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о том, где покупать и как выбирать арбузы и дыни. Правильный арбуз — ягода среднего размера с яркой и блестящей коркой. Пятно на боку, на котором лежал арбуз, должно быть «максимально оранжевым», плодоножка — сухой. При ударе согнутым пальцем ягода должна издавать «умеренно звонкий звук».

Дыню выбирают по тем же правилам, только звук при щелчке должен быть глухим, а противоположная от хвостика сторона — слегка мягкой. Кроме того, отмечает Роспотребнадзор, дыня должна пахнуть.

Торговая точка должна быть с навесом и вывеской, на которой указаны часы работы. «Реализация бахчевых вдоль автодорог запрещена. Следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах»,— сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что арбузы и дыни не должны лежать на земле навалом — лучше, если они хранятся на стеллажах. Также у продавца должен быть полный пакет сопроводительных документов, личная медицинская книжка и информация о поставщике товара.