В изготовлении роликов не обнаружили мошенничества

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес оправдательный приговор для бывшего гендиректора Ленинградской областной телекомпании (ЛОТ) Андрея Мокрова, обвинявшегося в мошенническом хищении почти 6 млн рублей при исполнении контракта от комитета по здравоохранению Ленобласти на изготовление социальных роликов. В прениях прокурор просила для него четыре года реального лишения свободы. Суд усмотрел в позиции гособвинения немало противоречий и признал господина Мокрова невиновным, оставив за ним право на реабилитацию.

Андрей Мокров обвинялся в преступлении, якобы совершенном в конце 2014 года, когда его телекомпания выиграла аукцион на изготовление цикла передач, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, по заказу комитета здравоохранения Ленобласти. Суд установил, что запрошенная Андреем Мокровым цена на их производство и трансляцию соответствовала рыночной. Следствие считало ее завышенной, утверждая, что работы были выполнены нанятой ЛОТ компанией «Форт-Медиа» за 2 млн рублей, а оставшиеся 5,8 млн рублей господин Мокров будто бы похитил. Суд принял доводы защиты о том, что следствие не учло цену распространения материалов в телеэфире: утверждалось, что стоимость проката социальной рекламы в эфире ЛОТ покрывалась субсидиями из областного бюджета. «В действительности же государственный контракт предусматривал комплекс работ и услуг, куда, в том числе, входило размещение роликов на телевизионном канале и в сети Интернет»,— говорится в приговоре.

В обвинительном заключении прямо указывалось, что ролики транслировались на телеканале в конце декабря 2014 года, однако в процессе, как рассказывал “Ъ” адвокат Андрея Мокрова Марк Павлов, прокуратура заявила, что в эфир материалы так и не вышли, поскольку сделаны не были. В итоге суд отверг доводы о неисполнении ЛОТ контрактов как не нашедшие подтверждения: на одном из заседаний участники процесса отсмотрели часть видеороликов.

Между тем суд отметил, что в заключении контракта в таком виде была заинтересована не только Ленинградская областная телекомпания, но и комитет по здравоохранению. Так, при проведении первого и второго аукционов никто, кроме ЛОТ, не подавал на них заявок по собственной инициативе. Суд признал, что в действиях господина Мокрова были нарушения финансовой дисциплины и законодательства о конкуренции, однако признаков состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в них нет. Например, Андрей Мокров еще до заключения контракта договорился с главным редактором ООО «Форт-Медиа» Александрой Ковжаровской о производстве материалов, а договор при этом заключал с другой компанией — для обналичивания денег и передачи их госпоже Ковжаровской на выполнение работ. Однако, как отметил судья, такие нарушения не говорят о том, что выделенные комитетом по здравоохранению средства были похищены.

Уголовное дело в отношении Андрея Мокрова слушалось Дзержинским райсудом почти два года. Под домашним арестом он находился чуть меньше трех лет: с момента задержания в июне 2016 года до марта этого года. На последних заседаниях гособвинитель дважды подавала ходатайство о возвращении дела прокурору. Последнее было основано на том, что в фабуле уголовного дела не указывался расчетный счет, откуда деньги переводились в ЛОТ. Судья называл ходатайство «крайне противоречивым» и отмечал, что оно связано с «искусственной попыткой возвратить дело прокурору». В прениях, напомним, гособвинение просило для Андрея Мокрова наказания в виде четырех лет колонии общего режима. Адвокат Марк Павлов рассказал “Ъ”, что доволен решением суда, назвав его логичным завершением трехлетней работы. Приговор пока не вступил в законную силу и, скорее всего, будет обжаловаться прокуратурой.

Андрей Мокров в середине 1990-х годов занимал пост председателя комитета по печати и связям с общественностью администрации Санкт-Петербурга. В разное время он работал на руководящих должностях на «Пятом канале», «ТНТ-Санкт-Петербург» и на телеканале «Санкт-Петербург». Руководителем Ленинградской областной телекомпании он стал летом 2013 года и проработал на этом посту чуть больше двух лет.

Марина Царева