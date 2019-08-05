Защитники Муринского парка обратились в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга с коллективным иском против Госстройнадзора. Они хотят оспорить выданное ООО «Анна Нова» разрешение на строительство второй очереди спортивного комплекса на территории 1,8 га в зеленой зоне. В комитете отказались комментировать ситуацию до вынесения решения судом. Эксперты полагают, что у истцов есть шансы на победу в суде.

Исковое заявление, подписанное четырьмя активистами, было принято к производству 12 июля, слушание назначено на 26 августа. Истцы отметили, что суд уже принял меры предварительной защиты иска, приостановив действие разрешения на строительство, выданного Госстройнадзором компании «Анна Нова». Интересы защитников парка в этом деле отстаивает экологический правовой центр «Беллона».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился заморозить строительство на участке 1,8 га в Муринском парке. Защитники убеждены, что после выборов губернатора 8 сентября стройка возобновится, об этом они написали в своей группе «За сохранение Муринского парка» в социальной сети «Вконтакте». «Красивые слова Беглова, которыми пестрят СМИ, о том, что застройщик "Анна Нова" должен сначала согласовать концепцию застройки и благоустройства Муринского парка с жителями и только при условии согласия жителей строить — это просто предвыборный популизм и не подкрепленные никакими законами или обязательствами слова»,— говорится в одном из сообщений на этой странице.

В Комитете государственного строительного надзора и экспертизы отказались прокомментировать "Ъ — СПб" ситуацию до принятия решения судом.

Заявители также сообщили, что подробностями дела будут делиться с общественностью ближе к дате рассмотрения иска.

Владельцем ООО «Анна Нова» является известный петербургский галерист Анна Баринова. По данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), в 2017 году компания имела чистый убыток 14,8 млн рублей, в 2016 году чистый убыток составлял практически 114 млн рублей. Через ООО «Анна Нова Арт» госпожа Баринова владеет галерей Anna Nova на улице Жуковского. ООО «Анна Нова Арт» в 2017 году показало чистую прибыль 18,8 млн рублей, в 2016 — 975 тыс. рублей.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский считает, что горожан просто обманули, выдав компании разрешение на строительство. «Мне трудно оценивать шансы, но мне хотелось бы, чтобы иск был выигран. Я категорически против еще одного строительства в этом парке. Я участвовал в публичных слушаниях, писал запросы, подавал поправки — и считаю, что в парке совершенно не нужен еще один спортивный комплекс. Я считаю, что был совершен обман. Осенью прошлого года я подавал поправку о возвращении участка в границы Муринского парка, ее не стали рассматривать, сказав, что должна быть подана заявка на инвентаризацию. Местные жители ее тут же подали, а дальше, не дожидаясь ее рассмотрения, Госстройнадзор выдал разрешение на строительство. Я обращался к Беглову с просьбой его отозвать, но получил отказ»,— заявил господин Вишневский.

Сообщество активистов, которые выступают за отмену застройки участка в Муринском парке, практически ежедневно выходят с одиночными пикетами к Смольному дворцу. Также на 13 августа запланирован согласованный митинг.

Руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански считает, что истцы имеют очень высокие шансы на победу в суде. «Спорткомплексу выдавался участок в парке на основании того, что он является социально значимым объектом. На этой неделе мы делали проверку на предмет доступности среды и в течение часа нашли 30 проблем. В частности, для маломобильных групп населения комплекс недоступен. Можно убиться, пока туда дойдешь. Торчит плитка и кабели. Подобного очень много, и по всем нарушениям мы направили запросы, в том числе и в прокуратуру. За десять лет элементарно что-то не обустроить — это беспредел. Во всех этих центрах, которые получают территории в парках, сидят приближенные к власти люди. Им по каким-то фейковым документам выдают разрешения на строительство, а в суде это очень легко разбивается. Уверен, что местным жителям удастся выиграть. Они постоянно проводят акции и митинги. К сожалению, страсти будут только накаляться. Если власти думают только о том, чтобы продержаться до выборов, то им надо помнить, что люди никуда не денутся и проблемы останутся»,— убежден господин Врански.

Олег Дилимбетов