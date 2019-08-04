Чем известен Вилли Токарев

В возрасте 84 лет 4 августа умер певец-шансонье Вилли Токарев. Подробности его жизни и творческого пути — в материале “Ъ”.

Токарев Вилен (Вилли) Иванович родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Адыгея). В 1945 году переехал с семьей в Каспийск (Дагестан). В 1948 году он совершил свое первое морское плавание, на корабле работал кочегаром. Затем служил в войсках связи, а после увольнения в запас переехал в Ленинград.

Получил среднее музыкальное образование, окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории по классу контрабаса. Во время учебы работал в оркестре Анатолия Кролла, симфоджаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой.

Начал писать песни, музыку и тексты. Работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения, которым руководил Давид Голощекин. Из-за гонений на джаз он уехал в Мурманск, где стал исполнителем собственных песен. Одна из них стала хитом Кольского полуострова в 1973 году, «Мурманчаночка». Вместе с местным соавтором Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты — заполярный городок», которая стала для апатитцев неформальным гимном.

В 1974 году эмигрировал в США. Там он был разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 году вышла первая пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была замечена, в 1981 году — «В шумном балагане», которая принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов.

В 1980-х годах работал в русском ресторане «Садко», а потом в ресторанах «Приморский» и «Одесса», ему аккомпанировала Ирина Ола. Его называли «почетным евреем Брайтона». Вилли основал свой лейбл «One Man Band», записал там около двадцати альбомов.

В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами. 70 концертов по всему Советскому Союзу прошли с большим успехом. Вскоре певец повторил гастроли, а в 1990-х переехал в Москву, где открыл свою студию звукозаписи.

В 2015, 2016 и 2017 годах господин Токарев был награжден премиями «Шансон года». Наиболее известные песни артиста: «Над Гудзоном», «Небоскребы», «Нью-йоркский таксист», «Мы в жизни встретились», «Рыбацкая», «В твой день рождения» и другие.

Певец снялся в нескольких фильмах в роли самого себя — «Олигарх» (2002), «Дневной дозор» (2005), «Капитанские дети» (2005) и других.