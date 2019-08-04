Умер идеолог «Красных хмеров» Нуон Чеа

Высокопоставленный функционер режима «Красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа скончался в тюрьме на 94-ом году жизни. «Мы подтверждаем, что осужденный Нуон Чеа умер вечером 4 августа»,— сообщили AFP в камбоджийском суде.

Режим «Красных кхмеров» был у власти в Камбодже в 1975–1979 годах. Их правление вошло в историю из-за массовых убийств мусульман народности чам и этнических вьетнамцев, проживавших на территории созданной «красными кхмерами».

В 2018-м режим «Красных кхмеров» впервые был официально признан виновным в геноциде. Нуон Чеа, занимавшего пост заместителя лидера «красных кхмеров» Пол Пота, как и других высокопоставленных функционеров и идеологов режима, приговорили к пожизненному заключению.

О суде над лидерами движения «Красных кхмеров» — в материале “Ъ”.