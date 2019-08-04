В 2018 году было поставлено на учет 14,7 тысяч пациентов с наркозависимостью

Минздрав опубликовал статистику по числу пациентов с впервые в 2018 году установленной зависимостью от наркотических веществ. Худшая ситуация сохранилась в Дальневосточном федеральном округе, где на 100 тыс. населения 18,3 состоят под наблюдением медиков (в 2017 году — 21,7).

Наиболее высокий по России показатель граждан, поставленных на диспансерный учет, в Еврейской автономной области (65,4 на 100 тыс. населения), Приморском крае (35,5), Севастополе (25,4). Реже всего диагноз наркозависимость ставили в Чукотском автономном округе (0), Астраханской области (0,2) и Чеченской республике (0,6).

Всего в России в прошлом году было выявлено 14,7 тыс. пациентов с наркотической зависимостью, указано в статистическом сборнике Минздрава.