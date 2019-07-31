Отели прирастают сервисом

В Краснодарском крае растет количество отелей, работающих по программе «все включено» а также число брендированных гостиничных комплексов. Кроме того, туроператоры постоянно пополняют свои пакетные предложения. Эти факторы серьезно влияют на рост турпотока в регионе

Сезон 2109 года показывает повышенный спрос на отдых в Краснодарском крае. Аналитики АТОР полагают, что за счет относительного снижения динамики роста выездного туризма и усиления роли крупных туроператоров на внутреннем рынке рост турпотока по южным массовым направлениям в 2019 году может составить 7–10% по сравнению с 2018 годом. При этом цены на отдых вырасли в основном в пределах инфляции, а скидки по раннему бронированию на лето 2019 года выше, чем в предыдущие сезоны, и достигли 15%.

Кубанский аll inclusive

В 2017 году министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона разработало рекомендации по предоставлению услуг по системам «все включено» и «ультра все включено» для отелей региона. Количество предприятий, внедряющих на своей базе услуги программы «все включено» или «ультра все включено» ежегодно растет. Если в 2017 году по такому формату работало 30 средств размещения, то в 2018 году — 43 средства размещения. К началу курортного сезона 2019 году уже 56 предприятий предлагают туристам услуги по формату «все включено» и «ультра все включено». Наибольшее количество таких объектов находится в Анапе (27 отель, гостиница) и Сочи (17 отелей, гостиниц), а также в Геленджике, Туапсинском и Темрюкском районах. Все средства размещения, работающие по формату «все включено», прошли процедуру обязательной классификации.

В Анапе в 2019 по системе «все включено» работают 27 организаций санаторно-курортного и гостиничного комплекса, две действуют в Геленджике, девять в Туапсинском районе, 17 в Сочи и один в Темрюкском районе. Всего в регионе насчитывается свыше 6 тыс. средств размещения, к 1 июля этого года обязательную классификацию прошли гостиничные объекты с номерным фондом свыше 50 номеров — это более 500 объектов

Что в среднем входит в путевку по системе «Все включено»: проживание в номере «Стандарт», питание по системе «Шведский стол» (3-х разовое), промежуточное питание между основным рационом, напитки безалкогольные (вода, кофе, чай), алкогольные (местное производство вино, пиво), пользование оборудованным пляжем (шезлонги, навесы, полотенца), пользование бассейнами на территории отеля, анимация детская и взрослая, пользование тренажерным залом, детской площадкой, WI-FI. Набор услуг может отличаться в зависимости от категории, присвоенной средству размещения.

Сочи — один из лидеров по числу бронирований отелей по системе «все включено».

По данным ведущих туристических компаний страны, доля бронирований в сезоне 2019 года объектов «все включено» составляет от 20 до 37% в общих продажах туров по Краснодарскому краю. По сравнению с курортным сезоном 2018 года, доля броней таких объектов выросла от 5 до 74%. В ТОП-5 самых продаваемых гостиничных объектов этого сезона вошли средства размещения Сочи, Анапы и Геленджика. Чаще всего гостиницы и отели, работающие по системе «все включено», выбирают семьи с детьми, а спрос на такие услуги в регионе стал расти с 2015 года. К старту курортного сезона 2019 года количество гостиниц и отелей региона, предоставляющих услуги по системе «все включено» и «ультра все включено», увеличилось на 30%. Как отмечают специалисты национального туроператора АЛЕАН, отели all inclusive чаще всего выбирают семьи с детьми. По их наблюдению, спрос на такие услуги в Краснодарском крае стал расти с 2015 года, когда были закрыты такие туристические направления, как Турция и Египет. Кроме того, росту продаж такого формата в Краснодарском крае способствовало и ограничение на выезд за границу сотрудников МВД РФ и Росгвардии.

Брэнды показывают рост

В Краснодарском крае динамика открытия брендированных гостиниц показала по сравнению с прошлым годом рост более чем в два раза. На 2019 год в крае заявлено 1135 брендированных номеров, в 2018-м на рынок вышло 546 номеров, включая ребрендинг 120 номеров. По данным компании JLL, в Краснодаре на 2019 год заявлено три брендированных отеля совокупно на 588 номеров — это «Marriott Краснодар» (266 номеров), «Crowne Plaza Краснодар» (238 номеров) и «Tulip Inn Краснодар» (84 номера).

В Сочи — два отеля на 547 номеров, один из них — «Courtyard by Marriott Сочи Красная Поляна» (202 номера) — открыт в первом полугодии. Также в 2019 году в Сочи заявлен «Courtyard by Marriott Сочи Плаза» (345 номеров). За прошлый год в Краснодаре открылось два брендированных отеля на 296 номеров, в Сочи произошел ребрендинг действующего отеля в Novotel на120 номеров. Также в прошлом году в Новороссийске открылся Hilton Garden Inn на 130 номеров.

Отметим, что Краснодарский край привлекает все большее внимание гостиничных брендов в силу комбинации спроса со стороны бизнес-туристов (в основном, Краснодар) и рекреационного потока отдыхающих (Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик). Всего в крае насчитывается около 6,4 тыс. брендированных номеров, присутствуют практически все основные международные гостиничные бренды. На 2019 год в Краснодарском крае — самом Краснодаре и в Сочи заявлен ввод более чем 1,1 тыс. брендированных номеров, что составляет более 17% от существующего на сегодняшний день предложения. Это, безусловно, делает край одним из самых активных регионов России с точки зрения гостиничного девелопмента.

Ставка на море

По мнению туроператоров, в гостиничной индустрии Краснодарского края прослеживается неравномерность развития предприятий размещения. На территории Черноморского побережья находится самое большое количество средств размещения, 65% которых занимают гостиницы и отели среднего и малого формата. «Также в Краснодаре достаточно средств размещения для закрытия спроса, в большинство же районов края не идут инвесторы, желающие развивать гостиничную сеть. Это и понятно — основным местом притяжения гостей остается побережье», — считает гендиректор туроператора «Облака» Сергей Семачкин. В настоящее время, по его словам, приоритетным направлением развития сферы туристических и гостиничных услуг является скорее доведение их качества до международных стандартов и усовершенствование туристических технологий, внедрение новых видов и форм обслуживания, которые позволят в полном объеме удовлетворить потребности клиентов. «Что касается дальнейшего развития гостиничного бизнеса в регионе, оно напрямую связано с работой в этом направлении властей. Как отлько они возьмутся за развитие, например, горного кластера, туда подтянутся и инвесторы», — говорит господин Семачкин.

Елена Рыжкова