ФССП: более 700 тысяч россиян попадали в базу судебных приставов за курение

С 2013 года, когда были введены штрафы за курение в неположенных местах, в базу данных Федеральной службы судебных приставов за их неуплату попадали свыше 700 тыс. россиян.

«В ФССП России с октября 2013 года по 2019 год на принудительном исполнении находилось 706,7 тыс. исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение установленного законодательством запрета курения табака на отдельных территориях»,— рассказали ТАСС в ФССП.

По данным ведомства, сумма штрафов с курильщиков за пять лет составила около 500 млн руб. Если говорить о количестве поступавших в разные годы исполнительных документов, то 2014 году приставы получили 29,5 тыс. материалов о взыскании штрафов, в 2015-м — 120 тыс., по итогам следующего года — 212,3 тыс. После этого число должников по штрафам за курение начало уменьшаться (2017-й — 190,5 тыс., 2018-й — 154,4 тыс.).

Напомним, запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. Штрафы за продажу табачных изделий в запрещенных местах достигают 90 тыс. руб., а за курение — до 1,5 тыс. руб. Отдельный размер штрафа до 3 тыс. руб. предусмотрен за курение на детских площадках.