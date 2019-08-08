Промышленники в начале пути

Развитие рынка экологических услуг и технологий стало основной темой конференции «Экология как путь устойчивого развития региона», организованной ИД «Коммерсантъ». В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества обсудили вопросы окупаемости вложений в переработку, способы поддержки экологических инициатив со стороны государства, правовые аспекты экологических проблем, а также возможности компаний зарабатывать больше с помощью «зеленых» технологий и инвестиций в экологические производства.

Несмотря на то, что проблемам защиты окружающей среды в мире уделяется особое внимание уже не одно десятилетие, Россия все еще находится в начале пути перехода к устойчивому экологическому развитию. По словам Антона Пешкова, генерального директора компании «Tikkurila Россия», лакокрасочная промышленность в нашей стране требует определенной трансформации, которая отражала бы происходящие изменения. «Сейчас в России процесс перехода на более экологичные краски идет медленнее, чем на Западе и в Китае. Это объясняется тем, что мы все еще не до конца осознали важность данной проблемы, несмотря на очевидные факты. Так, например, загрязнения летучими органическими соединениями составляют серьезную часть смога в крупных городах. Когда это поняли в Китае, правительство ввело требования об обязательности использования экологически чистых видов красок на водной основе при выполнении работ, реализуемых за бюджетный счет. В ЕС с 2007 года применяется директива, ограничивающая выбросы летучих органических соединений от красок и лаков»,— объясняет господин Пешков. По его мнению, для стимулирования экологических инициатив в России необходимо введение экономических стимулов для перехода производства и потребления на экологически нейтральные краски, в которых вместо растворителей используется водная основа. «Это не значит, что нужно запретить органорастворимые краски. Они все еще нужны для промышленного сегмента. Но если речь идет о местах, где люди проводят много времени, включая школы, детсады, больницы, дворы, важно думать о здоровье людей и использовать экологичные лакокрасочные материалы на водной основе»,— добавляет он.

По словам Антона Пешкова, прогноз социально-экономического развития страны до 2036 года, принятый Минэкономразвития, указывает на то, что развитие лакокрасочного производства в России продолжится по пути увеличения производства прогрессивных и экологически менее опасных водно-дисперсионных и водоэмульсионных материалов. «Tikkurila сделала выбор в пользу экологии, устойчивого развития и водорастворимых продуктов. Мы верим, что этот путь выведет российскую лакокрасочную промышленность на новый уровень конкурентоспособности и позволит в должной мере раскрыть ее экспортной потенциал»,— заключил господин Пешков.

Низкорентабельная переработка

Изменения в законодательстве в части переработки вторичного сырья, появившиеся в этом году, стали для ряда компаний поводом задуматься над практическим применением подобных технологий. «Несмотря на то, что мы давно занимаемся данной тематикой, провели множество мероприятий, вложив значительные средства, мы пришли к выводу, что эти вложения низкорентабельны»,— говорит Сергей Цыбуков, генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды». По его словам, это проблема не только нашей страны, однако концептуальные подходы в ряде европейских стран довольно сильно отличаются от российских. «Так, на Западе невозможно запустить никакой инновационный завод, не продемонстрировав, каким образом выпускаемый на нем продукт будет утилизирован»,— указывает эксперт.

Приводя в пример Финляндию, господин Цыбуков упомянул наличие публичных цифровых платформ, на которых можно разместить информацию о любых видах отходов с соответствующими сертификатами происхождения. «Их там либо покупают, либо обозначают цену за утилизацию»,— поясняет он. В России же, по мнению эксперта, нет системы сбора «вторички», и отсюда нет стабильных объемов качественного вторичного сырья для переработки, а значит, нет и инвестиций в соответствующую инфраструктуру со стороны частного бизнеса. «Все, что у нас есть,— это большие локальные логистические затраты, недостаток технологий и каналов сбыта»,— добавил он. Эксперт пояснил, что в мире не так много конкурентоспособного окупаемого вторичного сырья, поэтому во многих странах программы переработки являются дотационными из-за необходимости введения различных видов связующих и добавок при переработке. «Поэтому государство со своей стороны должно оказывать поддержку компаниям, занимающимся переработкой "вторички", а также помогать в организации сбыта, создавая соответствующие экотехнопарки»,— уверен господин Цыбуков.

В начале 2019 года в России поменялась система нормирования. Сейчас она осуществляется в соответствии с категориями объектов негативного воздействия на окружающую среду. «На данный момент система включает в себя четыре категории, причем первая и вторая категории — это области применения наилучших и доступных технологий. Также подразумевается создание соответствующих справочников, которые будут включать в себя лучшие примеры подобных технологий, на которые в течение следующих семи лет должны перейти промышленные предприятия, максимально сократив загрязнение окружающей среды»,— поясняет Елена Крестьянцева, руководитель практики земельного права, недвижимости и строительства юридической компании «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге.

По ее словам, в настоящее время довольно большой блок консультационных работ посвящен именно экологии. Проблемы в основном связаны с избыточным регулированием, отсутствием необходимых подзаконных актов, качеством переходных норм, а также с отсутствием методики разработки программы повышения экологической эффективности — то есть основного документа, регулирующего переход конкретного юридического лица к наилучшим доступным технологиям. «Когда кажется, что законодательство не соответствует цели, которая изначально ставилась перед реформой, это повод обращаться в Росприроднадзор и Минприроды для получения соответствующих разъяснений»,— уточняет госпожа Крестьянцева.

Экомаркировка как рыночный инструмент

Вопросу развития экологически безопасного производства потребительской продукции уделяется все больше внимания — как за рубежом, так и в России. По словам Юлии Грачевой, директора Экологического союза, члена совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN), руководителя органа по сертификации системы «Листок жизни», конкурентоспособность современного бизнеса во многом зависит от наличия экологических преимуществ. Экологическая сертификация, по ее мнению, позволяет при помощи направления потребительского выбора, правильных закупок со стороны обычного покупателя, бизнеса и государства стимулировать производство экологически безопасной продукции и создавать для нее преференции на рынке. «Так, 57% опрошенных в России сказали, что для них "чрезвычайно важно", чтобы компании осуществляли программы по защите окружающей среды. Более 60% потребителей готовы платить больше за продукцию компаний, ответственно относящихся к обществу и окружающей среде. А 12% покупателей уже выбирают продукцию по критерию экологичности»,— добавляет эксперт. По мнению госпожи Грачевой, бизнес может зарабатывать, вкладывая средства в экологические производства, а наличие экологической сертификации позволяет укрепить имидж производителя на рынке, снизить издержки при применении ресурсосберегающих технологий, а также принять участие в ряде частных и государственных тендерах, где присутствует экологическая составляющая.

В то время как для многих стран Европы «зеленые» технологии стали обычной практикой, в России инструменты для экологического строительства стали применяться не так давно. «"Зеленое" строительство — это прежде всего грамотный заказчик и грамотная реализация проектов»,— указывает Евгений Тесля, генеральный директор EST Group, председатель комитета по энергоэффективности РГУД. По мнению эксперта, конечной целью такого подхода является создание комфортного пространства как для жизни, так и для работы. «Локомотивом применения "зеленых" технологий в большинстве случаев становятся иностранные компании. Для них это гарант качества и корпоративный стандарт»,— отмечает господин Тесля. По его словам, их применение добавляет привлекательности как для арендаторов офисных площадей, так и для покупателей квартир в подобных домах. «Высокий уровень качества микроклимата и снижение эксплуатационных затрат обеспечивают подобным объектам дополнительное конкурентное преимущество»,— считает он.

Мария Кузнецова