Наступающая цифровизация

О необходимости перевода строительной отрасли на BIM-проектирование и о создании отечественной платформы в законодательных и исполнительных органах госвласти говорят уже не первый год. Впрочем, строители и сами достаточно быстрыми темпами осваивают систему. По прогнозам специалистов, уже через три года до 80% всех новых зданий будет строиться с применением BIM-технологий.

Специалисты отмечают, что данная технология позволяет сокращать затраты на строительство и оцифровывать проект «до гвоздя». BIM позволяет реализовывать многовариантное проектирование и оперативно выявлять и устранять несоответствия между разделами проекта, тем самым сокращая трудоемкость, время проектирования и улучшая содержание выпускаемой документации.

Технология помогает точнее оцифровывать все параметры будущего строительства, включая объемы требуемых работ и материалов. «Объемное проектирование дает возможность эффективнее оптимизировать применяемые технические решения и узлы, особенно при реконструкции/приспособлении сложных и/или исторических объектов. Оцифрованная структура проектных решений позволяет накапливать библиотеки используемых технических и оптимизационных проектных решений»,— говорит Станислав Алексеенко, руководитель отдела строительного аудита и управления проектами Knight Frank St. Petersburg.

Кроме того, преимущества BIM-проектирования состоят в системной работе. Изменения, которые вносятся в один раздел проекта, видны всем участникам процесса и специалистам, которые работают над другими разделами проекта. Таким образом исключаются ошибки и минимизируются затраты на переделки. «Самое дорогое — это не ошибки на бумаге, самое дорогое — это ошибки в материале, на объекте. Исправление ошибок на объекте часто выглядит нелогично, иногда кустарно, поэтому конечный покупатель при внедрении BIM-проектирования, ведущего к минимизации просчетов, выигрывает»,— уверена Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент». Она замечает, что BIM-проектирование постепенно расширяет позиции на рынке, но пока эта технология еще не стала всеобщим выбором. «До сих пор не существует отечественной платформы, на рынке представлены две разные системы: общеевропейская и американская, которые между собой не интегрированы. Внедрение BIM-технологии — весьма дорогое удовольствие, а экономический эффект от него очень растянут во времени — и с этим в первую очередь связано медленное распространение технологии. К тому же стоит помнить о стратегической безопасности: при существующем уровне конфликтности базы данных (например, по объектам жизнеобеспечения) отдавать в зарубежное облачное хранение опрометчиво»,— предостерегает госпожа Денисова.

От и до

Доля строительных проектов, которые реализуются при помощи BIM-проектирования, постепенно нарастает, но многие крупные проектные организации проектируют по старинке и при этом тоже дают нормальный качественный продукт, подчеркивают эксперты отрасли.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», говорит: «Изначально BIM-технологии применялись при создании промышленных и коммерческих объектов со сложными инженерными системами. В жилищном строительстве эти технологии начали применять, когда они стали относительно недорого стоить. Сейчас BIM в тренде, многие компании заинтересованы в информационном моделировании зданий, а специалистов в этой области мало, и это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что многих случаях применение BIM превращается в профанацию. BIM-технологии дают эффект в том случае, когда используются не только для проектирования, но и для управления проектом в целом — от начала (идеи) до конца (эксплуатации). В этом случае BIM-модель становится основным источником всей информации о проекте на протяжении всего периода его реализации».

По его словам, на начальном этапе применение BIM помогает подобрать варианты «посадки» здания и просчитать инвестиции. Затем BIM-технологии позволяют эффективно управлять изменениями в рабочем проекте, а также принимать решения по организации стройки. Если исполнительную съемку строительной площадки загрузить в BIM-модель, то это значительно облегчит подготовку исполнительной документации. По завершении строительства получается эксплуатационная модель здания, которая позволяет грамотно планировать его обслуживание, а также снизить стоимость эксплуатации. «Если же BIM применяется только для проектирования, эффект получается не таким заметным — ощущается только на стороне проектировщика, а не застройщика»,— указывает господин Заседателев.

Везде одинаково трудно

Роман Блонов, директор департамента IT Becar Asset Management, говорит, что основные проблемы внедрения BIM-проектирования не отличаются в разных регионах России, потому что строительный рынок работает в примерно одних условиях. Во-первых, это отсутствие квалифицированных кадров, способных работать с такими технологиями. Во-вторых — отсутствие заказчиков, готовых инвестировать в разработки. Часто BIM-платформы используются только на этапе проектирования, потому что на этапе строительства найти подрядчика, готового к работе по такой схеме, и синхронизировать данные с ним очень сложно.

«Изменений в этом вопросе по сравнению с прошлым или позапрошлым годом практически нет. Где-то 20–22% строительных компаний используют BIM как инструмент проектирования. Есть мнение, что внедрение BIM-платформы экономит 20% бюджета на строительство и 30% времени. Также BIM позволяет увидеть заранее спроектированное здание, просчитать нагрузки и технические неточности и избавиться от ошибок оперативно на этапе реализации проекта. Важно также, что вся информация по проекту находится в общей модели. Минус кроется здесь же: и проектировщики, и строители, и управляющая компания должны работать в одной BIM-модели, чтобы можно было говорить об эффективности этого шага. Если проект реализуется не в плоскости asset-подхода, то преимущества использования BIM существенно снижаются»,— поясняет господин Блонов.

Майкл Миллер, директор по строительству группы RBI, более скромно оценивает проникновение BIM-технологий. По его данным, из проектировщиков в BIM работает пока процентов десять компаний, из застройщиков — чуть больше.

Дорогое удовольствие

«Переход на новые технологии требует определенных финансовых затрат, трудозатрат, внедрения новых внутренних стандартов. Это трудный и небыстрый процесс. Хотя в конечном итоге он окажется выгодным, поскольку способен в разы сократить трудозатраты, свести к минимуму ошибки в проектной документации, увеличить скорость проектирования в два-три раза. Но на первых этапах стоимость внедрения BIM действительно достаточно высокая. Это не только капитальные вложения (компьютеры, кадры), но и затраты времени. Считается, что при переходе на BIM сначала производительность остается на прежнем уровне, а у кого-то даже может немного падать. И только в течение двух-трех лет, при должном подходе, она вырастает. Мы все наши проекты с недавнего времени создаем в BIM. И у нас разработан определенный BIM-стандарт, перечень требований, которым должна соответствовать документация, созданная генпроектировщиком»,— рассказывает господин Миллер.

Олег Баранов, заместитель генерального директора компании «Метрополис», сообщил: «Стоимость перехода на BIM-технологии составила около 20 млн рублей, а период — около года. Возникает необходимость менять организацию процесса проектирования в целом, в том числе и психологию проектировщиков. При этом в компании теряются наработанные практики проектирования».

Участники рынка говорят, что BIM-модель использовалась при реализации «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге — амбициозный проект было необходимо детально продумать и предсказать все возможные нюансы реализации и последующей эксплуатации. «Также с помощью BIM-технологий был спроектирован ряд стадионов к ЧМ-2018 — в Нижнем Новгороде, Самаре. Одним словом, сегодня BIM-технологии оправданны в случае реализации нетиповых масштабных проектов»,— рассуждает господин Блонов.

Кроме того, обращает внимание эксперт, все еще нет четкого законодательного регламента по использованию BIM-технологий. Огромный прорыв в использовании этих платформ произойдет тогда, когда в обязательном порядке все государственные объекты будут реализовываться с помощью BIM-платформ, уверен господин Блонов.

Игорь Ейбогин, руководитель технического департамента строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге, напоминает, что, согласно плану по цифровизации строительной отрасли в России, к 2022 году с использованием BIM должно проектироваться и строиться не менее 80% объектов. «По нашей оценке, в течение ближайших пяти лет эти технологии станут обычным делом для заказчиков-застройщиков»,— прогнозирует эксперт.

Денис Кожин