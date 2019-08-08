Ожидаемое замедление

По данным Росстата, по итогам первого полугодия в Петербурге введено в эксплуатацию 595 тыс. кв. м жилья, что ниже показателей первого полугодия прошлого года на 38%. Строители говорят, что переход на новую схему привлечения средств дольщиков замедлит рынок на три-четыре года.

При значительных объемах жилищного строительства в первом полугодии 2019 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с первым полугодием 2018 года в Санкт-Петербурге — на 38,1%, в Ленинградской области — на 22,8%, в Московской области — на 8,4%, в Свердловской области — на 8%»,— сообщается в материалах Росстата. Как передает «РИА Недвижимость», в Ленобласти ввели 1,3 млн кв. м, в Московской области — почти 3,6 млн кв. м, в Свердловской области — 704 тыс. «квадратов» жилья.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 11,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, в Москве — 7,5%, в Краснодарском крае — 6%, в Татарстане — 4,7%, в Ленинградской области — 4,4%, в Ростовской области — 4%, в Башкирии — 3,3%, в Свердловской области — 2,3%, в Нижегородской и Новосибирской областях — по 2,2%, в Санкт-Петербурге — 2%, в Белгородской области — 1,7%, сообщается в материалах Росстата.

В первом полугодии 2019 года в России введено в эксплуатацию 30,1 млн кв. м жилья, из них 15,6 млн — индивидуальными застройщиками, отмечается в сообщении. В комитете по строительству сообщили, что на конец июля в Петербурге введено 802,663 тыс. кв. м жилья.

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер», считает, что на основе доступных данных можно сделать вывод о существенном замедлении темпов ввода в эксплуатацию объектов жилья в Петербурге. Он полагает, что основные проблемы застройщиков связаны именно с переходом на новый формат работы на рынке долевого строительства. «С учетом смягчений требований к готовности проектов по старым правилам застройщики могли бы достроить и реализовать в Петербурге около 70% строящихся объектов. Однако по итогам первого полугодия застройщики успели подать соответствующие заявки (на возможность достройки объектов без перехода на эскроу-счета) только в отношении половины строящихся объектов, а именно из 431 объекта одобрение комитета получили 186, на рассмотрении находятся заявки еще по 53 проектам»,— говорит он.

Генеральный директор ПСК, Юрий Колотвин более позитивно смотрит на спад ввода: «Рекорд 2018 года вряд ли будет побит, однако это не есть негатив. Рынок не может и не должен ежегодно преодолевать новую планку. Весной власти города даже заявляли, что снижение темпов ввода пойдет на пользу уровню жизни и позволит исключить возникший дисбаланс между жильем и объектами социальной инфраструктуры».

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой», напоминает, что снижение темпов ввода, в первую очередь коммерческого индустриального жилья, прогнозировалось и ранее — вплоть до 2023 года, пока отрасль будет находиться в «пограничном» периоде в связи с переходом на эскроу-счета и проектное финансирование.

Татьяна Колосова, директор по продажам Docklands Development, говорит, что рынок развивается циклично, поэтому за интенсивным ростом всегда идет некий спад. «Хотя в продажах это не чувствуется: спрос на наш продукт остается стабильным. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост по продажам за первое полугодие 2019 года составил около 10%. Это прежде всего, связано с запуском апарт-отеля и подтверждением плановых показателей по доходу. По этой же причине у нас увеличилась и доля повторных покупок»,— рассказала госпожа Колосова.

Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра компании «Главстрой Санкт-Петербург», слова коллеги подтверждает. Он рассказал, что, согласно данным аналитического центра компании, объем спроса на первичном рынке масс-маркета в регионе в первом полугодии 2019 года вырос на 8,3% по площади к первому полугодию 2018 года, а объем предложения по площади снизился на 7%.

Рынок находился в ожидании перехода с 1 июля на работу со счетами эскроу и проектным финансированием, часть покупателей предпочла ускорить совершение сделки и не дожидаться старта продаж через эскроу-счета. «В то же время реализация большинства проектов в Петербурге и области продолжится по старым правилам, переход на новую схему работы и сопутствующее влияние на цены ожидаются плавными»,— говорит он.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС, говорит: «Цены и объемы продаж в 2019 году не росли столь высокими темпами, как в конце прошлого года, однако поступательное движение в сторону увеличения объемов реализации и стоимости квадратного метра сохранялось до мая. Так, цены по большинству объектов с начала года увеличивались в рамках инфляции. В мае и июне мы зафиксировали стабилизацию рынка, связанную с приближением 1 июля. Сейчас же покупатели, ранее занявшие выжидательную позицию, стали возвращаться на рынок. В связи с этим мы ждем активизации продаж в августе. В целом по сравнению с первым полугодием на рынке мало что изменилось. Большая часть застройщиков (70–80%) будет достраивать свои объекты по старой схеме. Мы ожидаем, что основной объем спроса придется именно на них, так как в большинстве случаев эти проекты находятся в высокой или средней степени готовности. Проекты, реализуемые с помощью эскроу-счетов, только вышли на рынок и имеют минимальную степень готовности». Он полагает, что в ближайшие два месяца маловероятно, что цены будут расти быстрее уровня инфляции. В дальнейшем перспективы роста цен во многом будут зависеть от объема спроса, который мы увидим осенью, считает господин Терентьев.

Роман Русаков