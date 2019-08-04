СКР проводит проверку смерти подростка при падении с крыши в Екатеринбурге

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту смерти 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Инцидент произошёл вечером 3 августа. Следователям сообщили о том, что с крыши одноэтажной заброшенной постройки по улице Московской в Екатеринбурге упал 15-летний школьник. По данным следователей, он скончался ещё до приезда «скорой помощи». «Предварительно установлено, что подросток гулял в районе заброшенного здания в компании двоих сверстников, затем он один решил залезть на крышу дома, а двое других школьников находились на улице, снаружи здания. В это время и произошел инцидент»,— пояснили в следственном комитете.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили двоих школьников, находившихся с пострадавшим в районе заброшенного здания, и мать погибшего. Тело подростка направлено на вскрытие для выяснения времени и точной причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.