На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН). О смерти академика сообщается на сайте ФИАН.

Ученый известен, прежде всего, тем, что предсказал существование быстровращающихся звезд — пульсаров. Разработал теорию эволюции спектра синхротронного излучения космических радиоисточников. Академик также создал классификацию внеземных цивилизаций, названный шкалой Кардашева.

«До самых последних дней он оставался генератором смелых научных идей: совместно с соавторами работал над развитием теории мультивселенной с системой кротовых нор»,— говорится на сайте.

О времени прощания и месте похорон сообщат позже.