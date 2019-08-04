Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в середине следующей недели

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости», что в середине следующей неделе в Москве станет теплее. Он уточнил, что в воскресенье и понедельник в столице температура воздуха не превысит 11-13 °С, немного потеплеет во вторник (до 16-18 °С в Москве, 9-14°С по области), а к климатической норме температура будет возвращаться со среды.

По словам господина Тишковца, в среду «придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы». Ожидаемая температура воздуха в Москве — 20-22 °С, в области — 18-22 °С. При этом «без дождей не обойдется».