Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в состав Госсовета РФ

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав президиума также вошли глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Госсовет — совещательный орган, содействующий реализации полномочий президента по вопросам согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В президиум Госсовета входят восемь человек, они рассматривают план работы совета, повестку дня его очередного заседания. Состав президиума определяет глава государства и раз в полгода. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.