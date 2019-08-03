«Крылья Советов» уступили «Локомотиву» на «Самара Арене»

В субботу, 3 августа, в матче 4-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» уступили московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» в присутствии 22 459 зрителей.

В составе хозяев поля отличился Александр Соболев, у столичной команды мячи забили Федор Смолов и Гжегож Крыховяк.

«Крылья Советов» 3 очками остались на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда потерпела третье поражение подряд. «Локомотив» набрал 7 очков и поднялся на четвертую позицию.

В 5-м туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с «Уралом» 11 августа. «Крылья Советов» 12 августа сыграют на выезде с «Ростовом».

Андрей Сазонов