В Ноябрьске рабочий утонул в канализации

В Ноябрьске (Ханты-Мансийский автономный округ) в канализационном колодце утонул рабочий, сообщает местный портал «Ноябрьск24». По предварительным данным, он выполнял ремонтные работы, однако делал это без спасательного пояса.

Погибшего обнаружили между двумя колодцами, и чтобы определить его точное местоположение, пришлось воспользоваться видеокамерой.

Известно, что погибшему 46 лет. Компания, в которой он работал, находится в Туле и выполняла подряд по ремонту канализационных сетей. Следователи начали проверку.