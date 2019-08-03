Троих россиян сняли с рейса Стамбул—Екатеринбург за драку

Троих россиян сняли с рейса «Турецких авиалиний» из Стамбула в Екатеринбург за драку. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на слова очевидца.

По его словам, конфликт начался до взлета, во время посадки: «Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину». В итоге мужчин удалось разнять, но всех троих участников драки сняли с рейса. В результате рейс был задержан, по словам очевидца, на 45 минут.

О причинах ссоры портал не сообщает. На видео, опубликованном на сайте, видна драка и слышна фраза одного из участников: «Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?».