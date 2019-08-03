«Урал» по-дружески принял «Ростов»

Футбольный клуб «Урал» в четвертом туре Российской футбольной премьер-лиги сыграл вничью 2:2 с «Ростовом». На стадион «Екатеринбург Арена», несмотря на пасмурный день, поддержать команду пришли 18,2 тыс. зрителей. Для капитана уральцев Артема Фидлера матч стал 300-ым в составе команды.

Футбольный клуб «Ростов» после трех туров РФПЛ занимал вторую строчку в турнирной таблице с семью очками. «Урал» шел на пятом месте, начав сезон с двух домашних побед над «Уфой» и грозненским «Ахматом». В прошлом туре екатеринбуржцы проиграли в гостях московскому «Динамо» со счетом 0:2.

Перед игрой шансы «Ростова» на победу котировались выше: на клуб, возглавляемый бывшим главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным, можно было поставить с коэффициентом 2,6. На «Урал» коэффициент был повыше – 2,95.

В начале игры ростовчане завладели инициативой и создали несколько опасных моментов у ворот хозяев поля. Однако счет в матче открыли уральцы. На 14-ой минуте отличился нападающий Андрей Панюков, забивший мяч с передачи полузащитника «Урала» Николая Димитрова.

Уже на 18-ой минуте футболисты «Ростова» могли отыграться, но нападающий Элдор Шомуродов попал в перекладину. Спустя десять минут гостям удалась опасная атака, но после удара с 10-ти метров от ворот полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна мяч зафиксировал вратарь «Урала» Ярослав Годзюр. На 30-ой минуте опасный штрафной исполнил Николай Димитров, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Во втором тайме команды играли в более открытый футбол. На 56-ой минуте после подачи с углового Дениса Кулакова полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви пробил головой рядом со штангой. Спустя две минуты опасный момент создали ростовчане. Роман Еременко навесил в центр штрафной, где головой в створ ворот пробил Шомуродов, но хозяев вновь спас Ярослав Годзюр.

На 67-ой минуте гости сравняли счет. Роман Еременко с правого фланга отпасовал на Хорена Байрамяна, который навесил в центр штрафной на линию вратарской Элдору Шомуродову. Он в касание отправил мяч под перекладину. 1:1.

На 81-ой минуте «Урал» вновь вышел вперед. Вышедший на замену вместо травмировавшегося Отмана Эль Кабира Юрий Бавин подал с левого края штрафной во вратарскую и Владимир Ильин, оставшийся без присмотра, в касание посла мяч в ворота гостей. 2:1.

Спустя три минуты хозяева могли забить третий мяч, опасно контратаковав устремившихся в атаку ростовчан, но Владимир Ильин пробил мимо ворот.

На 85-ой минуте «Ростов» вновь отыгрался. Мяч головой с нескольких метров от ворот с подачи Еременко забил исландский нападающий гостей Бьорн Сигурдарсон. В оставшиеся до конца игры минуты соперники создали еще несколько опасных моментов, однако поразить ворота не смогли.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов назвал матч искрометным: «Да, «Ростов» мог выиграть в конце, но и мы могли вести 2:0 или 3:1. Сейчас просто надо принять тот результат, который есть».

11 августа екатеринбуржцы в Москве будут играть с «Локомотивом», а 17 августа «Урал» будет принимать в Екатеринбурге самарские «Крылья Советов».

Алексей Охлопков