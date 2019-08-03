В администрации Екатеринбурга сообщили график сбора ртутных отходов

В Екатеринбурге стал известен график приема ртутных отходов, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Спецмашины для приема градусников, лампочек, батареек, аккумуляторов, комплектующих компьютерной техники и промышленных отходов будут дежурить у зданий районных администраций города.

Спецотходы можно будет также сдать в стационарном пункте по адресу Пушкина, 9, офис 210. Он работает с 08:30 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:30 до 15:00 по пятницам.

В Верх-Исетском районе сдать батарейки можно будет 13 августа с 15:00 до 19:00 и 22 августа с 08:00 до 12:00.

В Железнодорожном районе — 9 августа с 15:00 до 19:00 и 19 августа с 08:00 до 12:00. Жителей Кировского района спецавтомобиль будет ждать 8 августа с 15:00 до 19:00 и 20 августа с 8:00 до 12:00.

В Ленинском районе — 12 августа с 15:00 до 19:00 по адресу 8 Марта, 20 и 21 августа с 08:00 до 12:00 по адресу Предельная, 17.

Для Октябрьского района сбор будет организован 6 августа с 15:00 до 19:00 и 23 августа с 08:00 до 12:00.

Для Орджоникидзевского района — 5 августа с 08:00 до 12:00 и 14 августа с 15:00 до 19:00.

Для Чкаловского района — 7 августа с 15:00 до 19:00 и 16 августа с 08:00 до 12:00.