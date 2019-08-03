«Сотрудники полиции прогуливались по парам»

В столице ожидается несогласованная акция за свободные выборы. Шествие будет проходить по Бульварному кольцу, от Пречистенских до Покровских ворот. Требование участников акции — допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители предупреждают о недопустимости участия в подобных мероприятиях. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов рассказывает об обстановке на Чистых прудах и Страстном бульваре.

— Я нахожусь буквально в нескольких метрах от здания Московской городской думы, как раз рядом с памятником Владимиру Высоцкому в начале Страстного бульвара. Сотрудники ДПС пытались очень громко отрегулировать движение нескольких десятков поливальных машин, которые в сопровождении машины дорожно-патрульной службы проезжали со стороны Трубной площади. Их распределяли по разным точкам, несколько уехало в сторону здания ГУВД Москвы на Петровке. Обычно такие машины используют для того, чтобы в каких-то случаях перекрывать прилегающие улицы. Было не совсем понятно, для чего именно эта вереница ехала.

В районе Страстного бульвара, буквально в 10 м от меня расположились два автобуса полиции. И полицейская «Газель», на которой написано «Кинологическая служба». На Чистых прудах я видел как минимум три наряда полиции с собаками. Сотрудники Росгвардии, а также сотрудники 1-го оперативного полка полиции рассредоточились примерно по одному, по два человека на каждом из углов на пересечении Петровки и Страстного бульвара. Нельзя сказать пока, что полиция массово именно на Страстном находится, но, например, на Чистых прудах дежурили помимо полицейских еще и сотрудники ОМОНа, а также бойцы Росгвардии. Очень активно на улице заметны сотрудники дорожно-патрульной службы.

Как минимум от Покровских ворот до Страстного бульвара было видно, что прогуливались пока в основном только сотрудники полиции, по парам, так называемые космонавты — это полицейские в полной экипировке, в шлемах, в наколенниках с налокотниками, с дубинками. Они на дистанции примерно метров 30 попарно гуляли по этим самым бульварам. И некоторые из них даже отдыхали, располагались на скамейках, например. На Чистых полиции было очевидно больше, чем просто отдыхающих, не говоря уже о проходящих мимо людях.

Возле памятника Тимирязеву в начале Тверского бульвара площадь оцеплена металлическими барьерами. Кроме меня на этой площади находятся только сотрудники полиции и росгвардейцы в плащ-палатках от дождя и в пластмассовых шлемах с пластиковыми прозрачными забралами. Когда я шел по Тверскому бульвару, пара человек останавливала меня и спрашивала, где будет проходить эта самая акция. Но некоторые из них потом поясняли, что они просто хотели понять, как им планировать маршрут и движение. Они знали о том, что, возможно, будет какое-то мероприятие, но не знали, где конкретно и насколько это все будет массово.

Более того, на бульваре недалеко от станции «Трубная» один из охранников супермаркета тоже остановил меня и спросил, во сколько должна начаться акция. Видимо, некоторые владельцы магазинов и других бизнес-точек будут планировать свое временное закрытие, как это, например, случилось с несколькими магазинами и кафе у станции метро «Пушкинская» — их двери были закрыты, висели сообщения о том, что точка закрыта по техническим причинам. На одном из магазинов даже висел лист формата А4, на котором была копия обращения к руководителю этого самого предприятия правительства Москвы, от главы управ Тверского района, где напрямую было указано, что 3 августа планируется проведение несанкционированных мероприятий, в связи с этим рекомендуется с 12 до 24 часов принять исчерпывающие меры безопасности вплоть до полного прекращения работы предприятия.

Некоторые проблемы с мобильным интернетом были рядом со зданием мэрии Москвы на Тверской, 13.

Люди стали проходить мимо памятника Тимирязеву. У них полицейские смотрят содержимое сумок, особенно большой интерес проявляется к тем людям, которые несут с собой рюкзаки, но досмотр довольно быстрый.