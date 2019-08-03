СМИ: Роберт Мак может перейти из «Зенита» в «Бешикташ»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» может покинуть словацкий полузащитник Роберт Мак. Об этом заявил агент спортсмена Юрас Венглос.

По его словам, у игрока есть несколько предложений от клубов, в том числе из турецкого «Бешикташа». Решение будет принято в ближайшее время. «После трансфера Малкома в «Зенит» для Мака станет тяжелее выбить место в команде»,— пояснил позицию спортсмена Юрас Венглос, сообщает «Газета.ру».

Трансферная стоимость полузащитника, по данным портала Transfermarkt, составляет €4,5 млн.

28-летний футболист играет в «Зените» с 2016 года, контракт с клубом истекает в 2020 году.