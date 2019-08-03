На развязке КАД с Выборгским шоссе закроют съезд

На петербургской кольцевой автодороге ( КАД) на развязке с Выборгским шоссе закроют один из съездов. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», речь идет о съезде с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Участок дороги будет недоступен для проезда в период с часа ночи до пяти часов утра 4 августа.

Перекрытие связано с дорожными работами, которые выполняются в рамках реконструкции северного участка КАД.

Подробнее о реконструкции кольцевой автодороги — в материале “Ъ-СПб” «КАД расширится ВАД».