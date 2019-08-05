Лысьвенский метзавод выбрался из убытков

ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод» опубликовало данные о финансовых показателях по итогам 2018 года. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании составила 14,5 млрд руб. против 5,7 млрд руб. в 2017 году. Кроме того, предприятие выбралось из убытков: по итогам 2017 года потери составили 1 млрд руб., по итогам 2018 года зафиксирована чистая прибыль — 886 млн руб.

Напомним, в декабре 2017 года ПАО «ММК» приобрело 100% ООО «ЛМЗ» у самарской компании «Инсаюр». Цена сделки составила 614 млн руб., она была осуществлена с учетом переуступки долгов ЛМЗ. Общая задолженность на тот момент составляла 5,517 млрд руб. Продажа пакета состоялась из-за сложного финансового положения прикамского предприятия.

Новый владелец смог загрузить новую площадку заказами. ЛМЗ — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.