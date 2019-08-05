Офис ЗУМК в Перми выставлен на торги за 150 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ЗУМК-Инжиниринг» Анастасия Метла опубликовала информацию о проведении торгов по продаже имущества компании. Лот оценен в 150 млн руб. В него включено четырехэтажное здание с земельным участком в Перми на ул. Ленина, 63, а также мебель, светильники, сантехника и прочее. Торги состоятся 14 августа.

Напомним, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» — дочерняя компания группы ЗУМК, которая с 2007 года занимается проектированием и строительством калийных шахт в Узбекистане и Казахстане. Зарегистрирована в Перми. Компания на 95% принадлежит гендиректору Александру Поздееву и на 5% Анне Поздеевой. В 2018 году основной актив группы компаний — «ЗУМК-Инжиниринг» был признан банкротом. Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Долги привели и к личному банкротству бизнесмена.