Имущество «Искры-Авигаз» оценили в 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» Алексей Харланов опубликовал отчет об оценке имущества общества. Данные об этом содержатся на едином реестре сведений о банкротстве.

Недвижимое имущество на Комсомольском проспекте, 98, Бродовском тракте, 11б, и в поселке Новые Ляды (здания, земельные участки, проезды, дороги, гаражи, кабельные линии, ограждения, газопроводы, пожарные резервуары) оценено в 1 млрд руб. Движимое имущество в виде оборудования оценивается в 241,7 млн руб.

Напомним, в мае 2018 года суд признал АО «Искра-Авигаз» банкротом и досрочно открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В реестр кредиторов общества включены требования на сумму более 2,662 млрд руб. Банкротом признан и Виктор Пыхтеев, который задолжал ПАО «Банк „Санкт-Петербург“» более 312 млн руб. Ирина Трефилова должна банку 313 млн руб. Кроме того, конкурсный управляющий АО «Искра-Авигаз» направил в суд заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности.