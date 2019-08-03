В «Молот-Прикамье» прибыл новый нападающий

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» завершил очередной этап сборов подготовки к новому сезону, который стартует в сентябре месяце. Произошли новые изменения в составе клуба: нападающие Эдуард Васильев, Игорь Лапшов и Сергей Скворцов продолжат выступление в других клубах.

Ранее главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Павел Десятков сказал журналистам: «Селекция будет продолжаться. Уже на неделе подъедут новые ребята. Фамилии пока называть не буду. Люди приезжают и уезжают, мы – смотрим, планируем. Идет нормальный процесс, рабочие моменты».

В то же время в расположение команды прибыл нападающий Денис Скатов. Воспитанник самарской школы хоккея в минувшем сезоне сыграл за клуб из Орска «Южный Урал» 45 матчей в регулярном чемпионате и 3 – в плей-офф. В чемпионате записал на свой счет 15 очков за результативность.