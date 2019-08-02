ЛДПР зарегистрировали на выборах в Крыму

Крымский избирком со второй попытки зарегистрировал список ЛДПР на выборы в Госсовет Крыма, которые пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте комиссии. «Зарегистрировать республиканский список кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва, выдвинутый избирательным объединением "Крымское региональное отделение политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России" по республиканскому избирательному округу в количестве 61 человека»,— сказано в постановлении избиркома Крыма.

Напомним, 17 июля избирком Крыма отказался зарегистрировать список ЛДПР. При подаче документов в комиссию не были представлены справки членов списка партии об отсутствии у них счетов и недвижимости за границей. Парторганизация оспорила решение комиссии в суде, представив медицинские справки о том, что человек, который должен был подать документы в установленный срок, плохо себя чувствовал и находился в больнице. Верховный суд Крыма разрешил партии повторно сдать документы 25 июля. Избирком Крыма повторно принял документы от партии, исполнив решение суда.

Вадим Никифоров, Симферополь