«Самое увлекательное разглядывать “небо в алмазах”»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о приложении Chaumet in the Sky, которое запустил ювелирный дом.

Еще недавно если бы какому-нибудь французскому ювелирному дому предложили создать приложение для смартфонов, приуроченное к запуску его новой коллекции, это вызвало бы как минимум недоумение. Да и вообще идея создать приложение, для чего бы то ни было, великим французским домам показалась бы странной. Позже они согласились с важностью digital-платформ для своих коллекций, но все же скорее коммерческих. Высокое ювелирное искусство оставалось, по их мнению, на недосягаемой для приложений и социальных сетей высоте.

Но вот ювелирный дом Chaumet сначала запускает в дни недели haute couture высокую коллекцию «Небеса Chaumet», а потом объявляет о запуске приложения Chaumet in the Sky для смартфонов. Что же это такое? Похоже на существующие программы с картой звездного неба, в которых можно направлять камеру смартфона на участок этого самого звездного неба и узнавать, что там за созвездие. Мне лично графическим решением напоминает Sky Guide. С той разницей, что вместо созвездий на небе можно разглядывать украшения Chaumet, словно сотканные из звезд.

Если коснуться изображения на экране смартфона, то можно увидеть его фотографию и узнать информацию об украшении, а также добавить в wishlist. А если нажать «примерить», то попадаешь на страничку с формой обратной связи. Приложение позволяет и такие стандартные для ювелирного сайта вещи, как поиск украшений по категориям или тематическим линиям в коллекции, но самое увлекательное, конечно, разглядывать «небо в алмазах».