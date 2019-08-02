«Общественные пространства будут сочетаться с активными пешеходными потоками»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, как будет обустроено новое общественное пространство.

Проект благоустройства Павелецкой площади — наверное, один из самых долгожданных в столице. У локации довольно богатая, но печальная история. Участок несколько раз менял владельцев, архитекторы предлагали много различных концепций. И вот уже несколько лет этот участок, граничащий с Садовым кольцом, огорожен строительным забором, за которым все перекопано и брошено. Так выглядит ситуация со стороны. Но, наконец, появились перспективы развития участка. Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади и строительства под ней торгового центра с паркингом — дело сдвинулось с мертвой точки.

Вся коммерческая часть будет подземной. Надземная часть же будет благоустроена. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, город получит новое общественное пространство, а торговый центр будет связан с переходом через Зацепский вал. «Благодаря интенсивному озеленению под благоустройство отдано более 75% площади территории объекта — в индустриальной зоне Павелецкой площади появится новая точка притяжения для отдыха горожан и гостей»,— добавляет Сергей Кузнецов.

Концепция благоустройства Павелецкой площади предполагает создание комфортной озелененной локации, которая будет сочетать активные пешеходные потоки с общественными пространствами и кафе, а стеклянные навесы входных павильонов будут накрывать каскад лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь центра. Подземное пятиэтажное пространство комплекса займет площадь порядка 70 тыс. кв. м. Через первый подземный уровень можно будет попасть в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни полностью отданы под торговые помещения и кафе. На четвертом расположится парковка на 270 машино-мест. Власти говорят, что инвестор нового объекта утвердил все проектные решения и обещал в течении 2,5 лет закончить долгострой.