«Художница использует необычные, иногда даже провокативные инструменты»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что представляет собой экспозиция «Шаривари».

Таус Махачева сейчас является, пожалуй, самым востребованным за рубежом российским художницей. Только что в пространстве современного искусства YARAT в Баку открылся ее новый проект с названием «Шаривари». Как всегда, Таус пытается определить кавказскую идентичность, используя для этого необычные, иногда даже провокативные инструменты.

Вообще-то, в цирковой культуре термин «шаривари» обозначает массовый номер, состоящий из многочисленных сольных и групповых номеров, которые развиваются на арене беспрерывным потоком. Ускоряя темп и усложняя трюковые комбинации, артисты условно соревнуются между собой в комико-акробатической выдумке, ловкости, живости и темпераменте, образуя калейдоскоп взлетающих и кувыркающихся по манежу фигур. Вот, что говорит о проекте художница: «Я решила, что цирк — это наилучшая метафора для того, чтобы поговорить о кавказской современности и чтобы описать разные болевые точки, при нажатии на которые что-то меняется. Это такая фантасмагория, для которой были сделаны специальные скульптуры на основе цирковых приспособлений. Текст, который мы используем, включает в себя десять новелл посвященных десяти вещям, например, дрессированным бакинским помидорам, очень хорошо умеющим исчезать, говорящей лошади, собравшей свою труппу. То есть здесь мы говорим о том, что такое цирк и что он может раскрывать».

А еще есть новелла про овцу, говорящую из живота гимнастки, говорящей из живота льва про синтетических медведей и бухгалтершу-силачку. Таус известна как перфомансист и видео- и аудиохудожник. В нынешнем проекте применяются аудиофайлы, звучащие по всему пространству. Дизайнер Паника Деревья специально для экспозиции, которая, кстати, готовилась конкретно для YARAT в течение двух лет, создала семь фантастических костюмов, являющихся важной частью всей инсталляции. Я спрашивал Таус, планируются ли она гастроли этого проекта. Хотелось бы его увидеть в Москве. Ответа пока нет.