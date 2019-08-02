Недвижимость обманутых дольщиков сменила облик

Обманутые дольщики Urban Group рискуют получить дома из более дешевых материалов. Клиенты обанкротившегося застройщика пожаловались в соцсетях, что фасады их многоэтажек будут отделаны штукатуркой вместо плитки, прописанной в договорах. Дольщики подозревают, что государственный фонд, достраивающий объекты Urban Group, пытается сэкономить. Может ли девелопер использовать более дешевые материалы? И есть ли у клиента шанс этому противостоять? Выяснял Григорий Колганов.

Прошлогоднее банкротство крупнейшего застройщика Подмосковья компании Urban Group оставило без жилья порядка 20 тыс. человек. Судьба их казалась незавидной, но случилось чудо: государство в лице Фонда защиты прав граждан решило закончить работу девелопера. Клиенты Urban Group с воодушевлением стали ждать заветных квартир, но обнаружили, что многоэтажки в итоге будут выглядеть не так, как им обещали по договору. Покупательница квартиры в ЖК «Митино О2» Алеся сообщила через YouTube, что фасад их дома бизнес-класса изменится до неузнаваемости.

В Фонде защиты прав граждан, взявшем на себя обязательства Urban Group, поспешили успокоить: дому, о котором на видео идет речь, ничего не угрожает. Но по некоторым другим объектам незадолго до банкротства девелопер действительно изменил документацию, и плитка превратилась в штукатурку, рассказал “Ъ FM” замгендиректора фонда Алексей Ниденс: «По 11 дому компания Urban Group еще в 2016 году приняла решение о замене материалов в отделке фасада, соответствующие изменения были внесены в документацию, и работы уже были проведены более чем на 70%. Понятно, что когда уже приступили к завершению строительства данного дома, других вариантов не было.

При этом 10, 13 и 14 дома будут выполнены в той отделке, в которой продавались изначально.

Часто ли застройщики идут на подобные ухищрения и экономят на материалах? Председатель некоммерческого партнерства «Содействие защите прав дольщиков ЖК “Форт Кутузов”» Дмитрий Учитель, который оказался еще и обманутым клиентом Urban Group, полагает, что такие махинации может себе позволить лишь тот, кто не собирается дальше работать на этом рынке. А вот своим собратьям по несчастью он предлагает не слишком привередничать: «Застройщик, который планирует работать на рынке, не будет портить свою репутацию, потому что если он заменит отделочные материалы и внешний вид, ему просто не продать следующий дом. В данном случае, если даже будут какие-то изменения, это не столь принципиально. Важнее все-таки получить свои квартиры».

Но у юристов другой взгляд на проблему. Управляющий партнер юридического бюро «Легес» Мария Спиридонова говорит, что даже добросовестные застройщики нередко пытаются сэкономить на облике многоэтажки или на тех зонах, которые относятся к общему имуществу. В договоре с дольщиком такие изменения, как правило, не прописывают, а значит, и требовать компенсации, например, за более дешевый фасад, клиент не может, констатирует госпожа Спиридонова: «Застройщик имеет право на изменение проектной документации с условием дополнительного согласования с государственной экспертизой. Если специальные опции не были прописаны, то будет достаточно сложно уменьшить стоимость договора долевого участия, покупатель, как правило, не может влиять на согласование условий, поэтому красивые буклеты не во всех случаях соответствуют действительности».

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Материалы фасадов, разумеется, — не главная проблема обманутых дольщиков, которые если и получают заветные квартиры, то на несколько лет позже и без обещанных детских садов, школ и паркингов. А ведь вина этих людей в том, что они слишком доверились банкам, аккредитовавшим объекты, и чиновникам, выдавшим разрешение на строительство.

По данным Минстроя, на начало этого года в России было официально зарегистрировано почти 40 тыс. обманутых дольщиков. Для решения проблем в этой сфере с 1 июля заработала новая схема финансирования строительства — через эскроу-счета, на которых деньги покупателей будут лежать до момента получения ими ключей от квартир.