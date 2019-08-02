Завтраки в кафе попали в тренды

Завтрак в кафе становится для россиян традицией. К такому выводу пришли специалисты компании NPD Group. По их данным, за последний год число завтракающих не дома, а в ресторанах и кафе выросло на 13%. Значит ли это, что россияне перестали экономить на походах в кафе? Разбирался Владислав Викторов.

Каша, сэндвичи, выпечка, сырники и блины — именно такими блюдами чаще всего балуют себя россияне, когда решают поменять привычную локацию и начать день с похода в кафе или ресторан. Больше всего ранних посетителей появилось в Москве и области — по данным аналитиков NPD Group, их число увеличилось на 16%. В северной столице этот показатель вырос на 4%, а в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре количество посетителей, желающих позавтракать в ресторане или кафе суммарно возросло на 10%. У людей в мегаполисах нет времени на готовку, и бизнес подстраивается под эту тенденцию, считает член совета Московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов: «Последнее время все больше и больше людей ходит в кафе и рестораны на завтраки.

Это обусловлено в первую очередь тем, что в городах-миллионниках у людей очень мало времени, им гораздо проще ходить в кафе, чем тратить время на готовку.

К тому же они могут встретиться с кем-то из деловых партнеров, сотрудников, обсудить какие-то вопросы. Очень многие кафе работают в режиме завтраков, поэтому цены там достаточно невысокие. Если раньше в Москве это было приоритетом обеспеченных людей, сейчас даже средний класс может себе позволить спокойно сходить и позавтракать. Бизнес почувствовал, что это выгодно».

В целом отмечает эксперт российского отделения NPD Марина Лапенкова, у россиян меняется отношение к жизни. Ресторатор Александр Раппопорт подтверждает, что рестораны, например, перестают быть местом, которое посещают только по особым поводам: «Люди все меньше едят дома, и рестораны из мест проведения специальных событий и праздников превращаются в места обычного, каждодневного употребления еды, особенно среди молодежи. Этот тренд после появления завтраков в кафе “Пушкин” 15 или 20 лет назад начал в Москве активно развиваться, в том же Петербурге эта традиция не очень популярна. Что касается наших ресторанов, мы видим устойчивый рост этого сегмента, хотя завтраки — очень специфическая ниша».

Если сравнивать число ранних посетителей кафе в России и Европе, то станет понятно, что мы пока очень сильно отстаем от западных коллег. В Англии и Германии завтракает вне дома 21% населения, во Франции — 26%, в Италии — 36%. Однако и в России этот тренд имеет большой потенциал, считает журналист и автор книги «Дзен в большом городе» Елена Володина: «Основная причина в том, что крупные города живут на больших скоростях — экономия времени становится важнее, чем экономия денег. Многие за завтраком успевают решать и рабочие вопросы, что я как дзен-эксперт не рекомендую. Если есть возможность, то лучше сосредоточиться на еде и вкусовых ощущениях.

Этот тренд хорош тем, что завтрак вне дома помогает разнообразить день и разбить рутину».

Ранее агентство BusinesStat писало, что в целом в России растет число посетителей ресторанов и кафе. У россиян были бы все шансы сравняться в этом с европейцами, если бы не падение реальных доходов населения.

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Ранее «Ъ» писал, что за прошлый год средний чек россиян в кафе почти не вырос и составил 265 руб. При этом посетители предпочитают экономить на алкоголе и прохладительных напитках и ждут от ресторанов специальных предложений и скидок.