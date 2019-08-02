Рыночная конъюнктура увеличила заработки бизнесменов

Российские миллиардеры стали еще богаче. Как подсчитал Bloomberg, с начала года их совокупное состояние выросло на $36 млрд. Всего среди 500 богатейших людей планеты оказалось 22 россиянина — в 2018-м было 24. При этом ни у кого из тех, кто остался в рейтинге, состояние не уменьшилось.

Кто из россиян занимает первые строчки и насколько они разбогатели? Подробности — в справке “Ъ FM”.

Первое место среди россиян занимает председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Его состояние — 25 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, Михельсону удалось увеличить его в этом году более чем на 5,5 млрд. Он занимает 35 место среди самых богатых бизнесменов в мире. Почти на $4 млрд разбогател основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко. Теперь он занимает 59 место в мире с состоянием чуть более $17,5 млрд. Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин оказался на 41 месте. Под его контролем активы на $23 млрд. Это на 3,3 млрд больше, чем годом ранее. Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин разбогател почти на столько же, и занял 46 место в мире с состоянием в $21 млрд. 65 место занимает основатель USM Holdings Алишер Усманов, у него $17 млрд — почти на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Активы главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличились на $2,5 млрд и теперь составляют более 18,5 млрд. Это ставит его на 55-е место в рейтинге богатейших людей мира. Владелец компании «Силовые машины» Алексей Мордашов стал богаче на $2 млрд и занял 51 место почти с 20 млрд. Основной владелец Evraz Роман Абрамович контролирует активы почти на $16 млрд. За этот год ему удалось заработать почти 1,5 млрд и попасть на 83 строчку в списке богатейших людей планеты.

Новые миллиарды российских бизнесменов не совсем их заслуга, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, помогла рыночная конъюнктура, но она же может сделать миллиардеров беднее во втором полугодии: «Есть две основные причины для роста благосостояния российских миллиардеров. Главная — это рост биржевых индексов. Показатели Мосбиржи выросли с начала года более чем на 13%. Отдельные компании подорожали от 10 до 30% — это достаточно приличный рост. Вторая причина — это укрепление рубля. Активы измеряются в долларах, и цены в американской валюте выросли за счет укрепления рубля. Каких-то санкционных шоков не было, что тоже, наверное, повлияло на оценку Bloomberg. Говорить о резком росте производительности или каких-то феноменальных успехах российских олигархов не приходится. Это скорее отражение общерыночной конъюнктуры. Многое зависит от внешних факторов. Как известно, сейчас мировая экономика находится на поздней стадии цикла, идут торговые войны, поэтому риски для стоимости фондовых активов увеличиваются. Также, возможно, что нефть резко упадет, поэтому не факт, что второе полугодие будет таким же хорошим, как и первое».

Лидер рейтинга от Bloomberg — основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $117 млрд. Безосу удалось удержаться на первом месте, несмотря на потерю $8,5 млрд в этом году. Второй в списке — один из создателей Microsoft Билл Гейтс, он владеет 107 млрд. На третьей строчке — президент группы Louis Vuitton Mot Hennessy Бернар Арно, он сумел увеличить свое состояние на 33 млрд — до 102.

Сергей Гусев