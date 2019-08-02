Роскачество озаботилось «цифровой гигиеной»

Роскачество посоветовало россиянам заклеивать скотчем веб-камеры и микрофоны на ноутбуках. Ведомство предупреждает, что они могут шпионить за владельцами. Хакеры взламывают их, чтобы потом, например, шантажировать собственника устройства.

Но одним заклеиванием камеры не обойтись. Не стоит устанавливать на компьютер программы из сомнительных источников, говорит специалист пресс-службы Центра цифровой экспертизы Роскачества Алеся Сухих: «Очень много негативных событий происходит из-за того, что у людей не заклеена камера, они не соблюдают правила “цифровой гигиены”. Были случаи, когда людей шантажировали из-за того, что хакеры получили доступ к смартфону или ноутбуку, а потом шантажировали людей. Таких некрасивых историй на самом деле очень много. В интернете нет ничего абсолютно безопасного. Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, то помимо того, что на вашем компьютере обязательно должны быть установлены антивирус и обновленное ПО, все-таки стоит заклеить камеры и микрофон до востребования. Это, конечно же, увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие, и даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит. Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, когда находятся дома. Если вредоносная программа-шпион окажется на компьютере или смартфоне, выполнит “полезную нагрузку”, заложенную в нее создателем, она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, о чем как раз мы и говорим.

Важно понимать, что одной только наклейкой на камеру проблему не решить».

Заклеивать веб-камеры и микрофоны еще два года назад посоветовал директор ФБР Джеймс Конвей. Тогда он сравнил это с правилом запирать машину или входную дверь. Закрывает камеру и основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг — это самый простой и действенный способ защиты, говорит директор по методологии и стандартизации компании Positive Technologies Дмитрий Кузнецов: «Вся беда именно в том, что сейчас на дворе XXI век. Даже обычный домашний компьютер — это настолько сложная техника, что для того, чтобы его защитить, пользователю нужен очень большой багаж знаний, нужно быть специалистом. Сейчас максимум, что может сделать домашний пользователь — это поставить антивирус. Это хорошо, это нужно, но этого недостаточно, он не дает стопроцентной безопасности. Чтобы сделать что-то большее, нужно быть специалистом в области информационной безопасности, причем специализирующимся именно на защите от хакеров. То, что злоумышленники могут получать доступ к микрофонам и камерам, означает лишь то, что они с помощью вредоносных программ получают контроль над ноутбуком пользователя. Тут вопрос: что для пользователя опаснее? Большинство несильно пугает, что кто-то может подсмотреть, как он работает за компьютером, подслушать разговоры, которые ведутся вокруг. А вот, например, потерять архив любимых фотографий, которые хранятся на том же компьютере страшно. Поэтому заклеивать скотчем — это такой дешевый способ решить проблему и забыть о ней. Тем же, кто пользуется ноутбуком для постоянных коммуникаций, дает интервью, общается с родственниками, нужно помнить, что теоретически в любой момент их компьютер могут контролировать хакеры, правда, непонятно, зачем это нужно и что люди могут от этого потерять».

Изначально такую слежку использовали в маркетинговых целях компании, но сейчас взлом веб-камер и прослушка микрофонов — удел злоумышленников. Впрочем, обычным пользователям, скорее всего, бояться нечего, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что все эти системы следят за нами не только в результатах поиска по запросам или сайтам, которые мы посещаем, но и, как выясняется, по голосовым командам, которые мы им передаем, или разговору людей. Частично эта информация тоже каким-то образом анализируется. Следующий этап, безусловно, — анализ видео того, что веб-камеры видят вокруг компьютера. Безусловно, в отношении ключевых лиц, значимых персон подобного рода шпионаж через взлом операционных систем, через всякого рода вредоносные программы может происходить, однако в отношении массового пользователя я бы на данном этапе не волновался.

Парадоксально, как мы сначала разрабатывали все эти технологии, радовались, а теперь начинаем от них несколько отгораживаться.

Что касается видеозаписи, нужно не забывать, что уже не первый год очень популярны на AliExpress и других торговых площадках разного рода наклейки, которые позволяют скрыться от камер, стоит это буквально считанные рубли. И люди с удовольствием заказывают, дарят друг другу, даже зная, что в минувшем году такой набор из шторок для разных девайсов, в том числе и для смартфонов, был популярным корпоративным подарком компаний».

Как сервис Apple попался на слежке за пользователями Читать далее

В Роскачестве отмечают, что успешно за своими владельцами следят и смартфоны, в первую очередь чтобы рекламировать товары и услуги. В компании Apple заявили, что их голосовой помощник Siri перестанет следить за пользователями. Решение было принято после статьи в The Guardian, где говорилось, что партнеры технологического гиганта регулярно получают доступ к конфиденциальным данным пользователей, например, о медицинских диагнозах или интимной жизни людей.

Глеб Силко