КПРФ «погрязла» в избирательной кампании

КПРФ в Татарстане заявила, что региональный ЦИК препятствует представителям партии знакомиться с документами ее оппонентов, а сама избирательная кампания в Госсовет является «самой грязной за все годы». Вчера партийцам даже пришлось вызвать полицию и писать заявление против главы избиркома Мидхата Шагиахметова, чтобы получить доступ к подписным листам «Коммунистов России». В ЦИКе утверждают, что члены КПРФ сами провоцируют конфликты и мешают «нормальной работе комиссии».

О претензиях КПРФ к работе территориальных комиссий и Центризбиркома Татарстана заявил глава избирательного штаба компартии Артем Прокофьев. «Мы наблюдаем самую грязную кампанию за все годы в Татарстане, в том числе с точки зрения соблюдения законодательства»,— сказал он сегодня на пресс-конференции. Господин Прокофьев пожаловался, что территориальные комиссии не разрешают представителям партии знакомиться с документами их оппонентов, что является нарушением избирательного законодательства. «В Москве комиссии вышибают кандидатов с выборов, а у нас даже не дают знакомится с документами, на основании которых проводятся выборы»,— указал партиец. Он считает, что подобные действия избиркомов ставят под сомнение легитимность выборов в Госсовет Татарстана, назначенные на 8 сентября.

Артем Прокофьев отметил, что представители КПРФ уже написали несколько жалоб в прокуратуру. А вчера их члену ЦИК Татарстана с правом совещательного голоса Константину Кузину пришлось вызывать в здание республиканского избиркома наряд полиции. Господин Кузин хотел ознакомиться с подписными листами «Коммунистов России», список которых был зарегистрирован еще в среду. Однако работник аппарата ЦИКа Елена Григорьева предложила ему «записаться в очередь». В КПРФ утверждают, что уже не первый день просили представить документы своих оппонентов, но в итоге их отдали самим «Коммунистам России».

Как рассказал «Ъ» господин Прокофьев, Константину Кузину выдали документы лишь тогда, когда он написал заявление в полицию против главы ЦИК Татарстана Мидхата Шагиахметова, заявив, что тот «препятствует» ознакомлению.

По словам Артема Прокофьева, у КПРФ есть основания предполагать, что «Коммунистов России» зарегистрировали незаконно. Как сообщал «Ъ-Казань», партийцы представили в комиссию 16 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Из них 5 тыс. были подвергнуты проверке. Эксперты признали недействительными лишь 212 подписей, или 4,24%, что является допустимой нормой. В КПРФ полагают, что таких подписей может быть больше. «У нас всего 10 дней на обжалование их регистрации, необходимо изучить большой объем документов. Мы считаем, что ЦИК намеренно не давал нам знакомиться с подписями, либо выдавал их в конце рабочего дня»,— рассказал господин Прокофьев.

В ЦИК Татарстана претензии КПРФ отвергают, считая, что представители партии «проводят политику провокаций в отношении избирательных комиссий». Они «игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избирательных комиссий, нарушают общепринятые нормы и процедуры». «Ряд ситуаций с участием представителей КПРФ подтверждают их некорректное поведение, которое не соответствует нормам закона»,— говорится в сообщении на сайте Центризбиркома. В комиссии указали, что «член ЦИК от КПРФ вел ознакомление с документами на регулярной основе», подтверждение чему «имеется как в реестре, так и на видеозаписях». Однако 1 августа «не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, оказывал давление на членов ЦИК РТ, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что документы не выдают». «Мы понимаем, что конфликт был спровоцирован членом КПРФ исключительно в целях провокации, препятствования работе ЦИК РТ, создания публичного повода для скандала»,— заявили в избиркоме.

Стоит отметить, что на прошлых выборах в Госсовет Татарстана КПРФ уже пыталась снять с выборов «Коммунистов России». Местные суды в этом отказали, но правоту КПРФ признал Верховный суд РФ уже после завершения выборов. В день голосования коммунисты Геннадия Зюганова смогли набрать 5,55%, «Коммунисты России» — 2,4%. Также КПРФ судилась с «Коммунистами России» во время кампании в думу Казани в 2015 году. Тогда сторонникам Геннадия Зюганова удалось убедить Вахитовский райсуд, что их оппоненты собрали подписи с нарушением закона. Верховный суд Татарстана поддержал это решение.

«У нас проблем с подписями никаких нет. У нас все чисто, четко и красиво»,— заявил «Ъ-Казань» глава татарстанского отделения Альфред Валиев. Он утверждает, что КПРФ необоснованно подозревает его в сдаче поддельных подписей. «Сегодня КПРФ обманным путем пригласила журналистов на пресс-конференцию под предлогом, что их первый секретарь Хафиз Миргалимов уходит в отставку, но отставки не было. Так кто лжец: я или Миргалимов?»— заключил господин Валиев.

Кирилл Антонов