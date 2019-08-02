Ростовскую активистку Шевченко не зарегистрировали кандидатом на довыборы в гордуму

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Октябрьского района Ростова-на-Дону не зарегистрировала активистку Анастасию Шевченко кандидатом на довыборы в гордуму. Как рассказала “Ъ-Юг” председатель комиссии Наталья Чекурова, у нее нашли ошибки в подписных листах.

Напомним, в январе 2019 года активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом. Последний раз суд продлил ей меру пресечения до 20 августа.

«Открытая Россия» была отнесена к нежелательным решением Генпрокуратуры в апреле 2017 года. Пресс-служба создателя организации Михаила Ходорковского уточнила тогда, что статус нежелательных распространен на юридические лица, зарегистрированные в Великобритании, но не касается действующего в России общественного движения. 31 января этого года в больнице умерла старшая дочь Анастасии Шевченко, госпитализированная с обструктивным бронхитом из интерната для детей с особенностями развития. Суд позволил Анастасии Шевченко навестить дочь, но это решение было принято так поздно, что она оказалась в реанимационном отделении больницы за несколько часов до смерти девушки.

По словам госпожи Чекуровой, сотрудники проверили 71 подпись, предоставленную сторонниками кандидата, из них 23 оказались недостоверными. Она отметила, что всего сторонники активистки собрали 155 подписей, хотя для регистрации необходима только 141. «Даже если все остальные подписи достоверны, им бы все равно их не хватило»,— пояснила председатель комиссии. Как рассказала Наталья Чекурова, ошибки были обнаружены в подписных листах, подробный отчет появится позже на сайте ТИКа.

Получить оперативный комментарий от членов предвыборного штаба Анастасии Шевченко не удалось.

О намерении Анастасии Шевченко участвовать в выборах в гордуму Ростова стало известно в мае этого года. Активистку поддержала партия «Гражданская инициатива». Выборы в гордуму Ростова пройдут в сентябре 2019 года.

О том, как московская акция в поддержку Анастасии Шевченко собрала 400 человек, читайте в публикации “Ъ”.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону