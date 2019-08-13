«РВК-Воронеж»: бесколодезная врезка – новое слово в водоснабжении города

Фото: РВК-Воронеж

В Воронеже завершаются работы по бесколодезной врезке с использованием оборудования российского завода австрийской компании ХАВЛЕ, официальным дилером которой в Черноземье является «РВК-Воронеж». Надежный и современный метод подключения к централизованному водопроводу применен при строительстве сетей «Центра по гребле на байдарках и каноэ» в г.Воронеж.

Водозапорная арматура, установленная на этом объекте, смонтирована непосредственно на трубу, что позволило избежать обустройства колодца, связанных с этим земляных и благоустроительных работ. Подключение одного узла было проведено в течении рабочего дня. Продукция ХАВЛЕ – оптимальное решение, так как является высококачественным технологичным продуктом, разработанным с применением современных и качественных материалов, которые обеспечат срок службы не менее 50 лет. При этом сервисное обслуживание на протяжении всего срока работы не требуется.

Бесколодезная врезка позволяет сократить расходы на строительство, эксплуатацию сетей и систем водоснабжения. Кроме того, отпадает необходимость в люках колодцев, которые нередко становятся «добычей охотников за металлом».

«РВК-Воронеж» не только использует при строительстве городских сетей оборудование ХАВЛЕ, но и предлагает его поставки со склада в Воронеже, гибкое ценообразование, полное сопровождение проекта и техническую поддержку.