В техникумах Кубани могут начать готовить специалистов в области виноделия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос создания в техникумах специализированных групп, где будут готовить специалистов в области виноделия. Это, по словам представителей винодельческих предприятий, продиктовано дефицитом кадров в данной отрасли.

Кроме того, в Темрюкском районе Краснодарского края планируется построить селекционно-питомниководческий центр для производства саженцев элитных сортов винограда. Современные технологии призваны сократить сроки получения элитного посадочного материала с десяти до двух лет.

Два года назад на Кубани был открыт первый в стране высокотехнологичный питомник по производству саженцев винограда. Его работа к 2021 году позволит полностью удовлетворить потребности виноградарей края в посадочном материале.

Василий Хитрых