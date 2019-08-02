ВТБ выдал на Кубани ипотечных кредитов с учетом госсубсидирования на 195 млн рублей

В первом полугодии текущего года ВТБ в рамках программы «Ипотека с господдержкой» выдал около 100 жилищных кредитов на сумму 195 млн руб. В целом по стране было проведено порядка 3,2 тыс. ипотечных сделок с учетом госсубсидирования почти на 10 млрд руб.

Уточняется, что программа льготной ипотеки для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, пользуется наибольшим спросом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане, Новосибирской области и Краснодарском крае. Средняя сумма кредита в московском регионе составила 5,3 млн руб., в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 3,5 млн руб., в других субъектах – 2,2 млн руб.

Условия по ипотечной ставке с учетом государственного субсидирования в ВТБ – 5% годовых. После данного предложения, введенного в апреле этого года, продажи за май и июнь выросли по сравнению с январем-апрелем на 60%. По рефинансированию банк предлагает такие же условия.

Отметим, что программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн руб. для Москвы и Московской области, 6 млн руб. – для других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет. Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья.

Василий Хитрых