В Ростове директор фирмы получил реальный срок за уклонение от уплаты налогов

Директор коммерческой фирмы ООО «Апелла-Рус» Александр Полануер осужден к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установил суд, Александр Полануер с 2013 по 2015 год включал в налоговую декларацию ООО «Апелла-Рус» ложные сведения. Кроме того, он не предоставлял налоговые декларации по транспортному налогу. Это позволило ему уклониться от уплаты более 20 млн руб. налогов.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал директора фирмы виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Апелла-Рус» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2012 году. Фирма занималась оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Сейчас компания находится в процессе ликвидации.

Кристина Федичкина