Производство вина на Кубани увеличилось на 11%

Винодельческие предприятия Краснодарского края выпустили в первом полугодии текущего года около 6,5 млн декалитров вина и более двух млн декалитров шампанского. Это на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам развития отрасли, которое в Темрюкском районе провел глава Кубани Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, в течение последних трех лет в крае ежегодно собирается около 200 тыс. тонн винограда с урожайностью – 100 ц/га.

Планируется, что с 1 января 2020 года для отечественных производителей винограда и вина акцизный налог будет снижен до 1 руб. за литр. В этом году планируется заложить около 2,4 тыс. гектаров молодых виноградников. При этом край субсидирует 40% затрат на необходимые работы – около 714 млн руб., еще 100 млн руб. из регионального бюджета направлено на развитие питомниководства.

По словам Вениамина Кондратьева, с 1 рубля, вложенного в отрасль, в бюджет региона возвращается 14 руб. в виде налогов. В прошлом году в виноградарство и виноделие получило в виде субсидий 420 млн руб., бюджет получил с отрасли 6 млрд руб.

Как сообщил аграрный вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, с начала 2019 года из Краснодарского края на экспорт было направлено более 126 тыс. декалитров винодельческой продукции. Этот показатель, по его словам, остался на уровне прошлого года. К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» планируется рост показателя в 1,4 раза – с 325 тыс. декалитров до 445 тыс. декалитров.

Василий Хитрых