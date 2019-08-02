Нижегородская область начнет масштабную программу развития сельских территорий

Правительство Нижегородской области в 2020 году начнет масштабную программу развития сельских территорий, сообщило правительство региона со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина. По его словам, мероприятия программы предполагают строительство дорог,

газопроводов, водопроводов, социальных объектов и льготного жилья для специалистов в районах.

Реализация обозначенных мер потребует федерального финансирования, регион обратился в Минсельхоз РФ с заявкой на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Как заявил господин Люлин, основную часть заявки составляют проекты по

улучшению жилищных условий граждан: социальные выплаты на строительство и покупку жилья, субсидирование процентов по ипотечным займам и потребительским кредитам.

«Если региональная заявка будет одобрена, получить помощь смогут и специалисты, которые решат переехать в сельские территории из города», — говорится в сообщении.

О том, какие меры поддержки АПК предложены в Нижегородской области – в материале “Ъ-Приволжье” «Сельскому хозяйству дали установку на рост».

Владимир Зубарев