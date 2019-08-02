В маршрут автобуса до аэропорта Платов включили дополнительную остановку

Дополнительная остановка на проспекте Ворошиловском включена в маршрут автобуса № 700 «Ростов-на-Дону — аэропорт Платов». Об этом сообщает управление информационной политики правительства области.

«Теперь автобусы, проходя по улице Красноармейской, будут забирать пассажиров с остановочного пункта на проспекте Ворошиловском»,— сказано в сообщении. Из-за дополнительной остановки расписание автобуса изменилось, его можно посмотреть на официальном сайте министерства транспорта Ростовской области.

Кристина Федичкина