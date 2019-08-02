КПРФ заявила в полицию о нападении на ее представителей в здании избиркома

Кандидат в депутаты Госсовета от КПРФ Татьяна Юрова и член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Авиастроительного района Казани с правом совещательного голоса Роман Юров потребовали возбудить уголовное дело против кандидата «Коммунистов России» Василия Новикова. Об этом сегодня сообщил глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев.

Представители КПРФ указали в заявлении в полицию, что господин Новиков «напал» на них, плеснув бесцветной жидкостью из бутылки, когда выходил из туалета в здании избиркома. У Романа Юрова врачи диагностировали химический ожог конъюнктивы обоих глаз.

«Коммунисты России» не считают это «нападением». «Так получилось, что человек выходил из туалета со стаканом или бутылкой, и облил его (господина Юрова — "Ъ-Казань") водой»,— пояснил «Ъ-Казань» глава татарстанского отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"