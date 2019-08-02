Саратовская мэрия объявила повторные конкурсы на проведение реконструкции двух объектов

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил повторные аукционы по поиску подрядчиков для реконструкции проспекта Кирова и сада Радищева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, оба конкурса с начальной (максимальной) ценой контрактов 228 и 22 млн руб. были сорваны – на них не заявилось ни одного участника. Победителей повторных процедур планируется определить 12 августа.

Сроки окончания работ чиновники сдвигать не стали – по первому из объектов это 15 октября, по второму – 30 сентября.

Марина Ковалева