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«Газпром нефть» создала вычислительный кластер в Петербурге

«Газпром нефть» построила в Петербурге вычислительный кластер для создания цифровых моделей месторождений в Сибири и Арктике.

Как сообщили в компании, созданная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит информации в секунду, что позволяет значительно ускорить процесс цифрового моделирования. Вычислительный кластер уже использовали специалисты «Газпром нефти» для подготовки расчетов освоения месторождений в ЯНАО и Томской области. в перспективе мощности кластера будут задействованы при разработке месторождений Оренбургского региона и на Сахалине.

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