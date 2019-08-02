«Газпром нефть» создала вычислительный кластер в Петербурге

«Газпром нефть» построила в Петербурге вычислительный кластер для создания цифровых моделей месторождений в Сибири и Арктике.

Как сообщили в компании, созданная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит информации в секунду, что позволяет значительно ускорить процесс цифрового моделирования. Вычислительный кластер уже использовали специалисты «Газпром нефти» для подготовки расчетов освоения месторождений в ЯНАО и Томской области. в перспективе мощности кластера будут задействованы при разработке месторождений Оренбургского региона и на Сахалине.