На Яве объявлена эвакуация из-за угрозы цунами

Власти Индонезии призвали жителей провинции Бантен острова Явы эвакуироваться на более высокие места острова в связи с угрозой цунами и повторных подземных толчков, сообщил Reuters со ссылкой на местные службы. Угроза цунами появилась после землетрясения магнитудой 6,9, зафиксированного у берегов ближайшего к Яве острова Суматра. Население острова Ява составляет более 140 млн человек.

Землетрясение произошло в 15:03 по московскому времени. Эпицентр располагался в 205 км к юго-западу от населенного пункта Пандегланг. Очаг залегал на глубине 10 км. Ка сообщают местные СМИ, сильные подземные толчки почувствовали жители столицы Индонезии — Джакарты.